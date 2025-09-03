سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی تنصیبات محفوظ بنائی جائیں:سی ای او میپکو
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی تنصیبات کو محفوظ بنایا جائے اور بجلی کی فراہمی صرف برانچز کے ذریعے بند کی جائے ۔
انہوں نے ہدایت کی کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں عملہ مکمل ٹی اینڈ پی کے ساتھ 24 گھنٹے الرٹ رہے اور آپریشنل افسر ضلعی کنٹرول رومز سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او میپکو نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے دوران صارفین کو بہترین اور جدید کسٹمر سروسز فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔ آئی ٹی سسٹمز کو مکمل طور پر فعال بنایا جائے ۔