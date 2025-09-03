صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی تنصیبات محفوظ بنائی جائیں:سی ای او میپکو

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی تنصیبات کو محفوظ بنایا جائے اور بجلی کی فراہمی صرف برانچز کے ذریعے بند کی جائے ۔

 انہوں نے ہدایت کی کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں عملہ مکمل ٹی اینڈ پی کے ساتھ 24 گھنٹے الرٹ رہے اور آپریشنل افسر ضلعی کنٹرول رومز سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ویڈیو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او میپکو نے کہا کہ موجودہ مالی سال کے دوران صارفین کو بہترین اور جدید کسٹمر سروسز فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔ آئی ٹی سسٹمز کو مکمل طور پر فعال بنایا جائے ۔

 

لاہور

انتظامیہ سیلاب میں مصروف : چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی و پھل مہنگے

عشرہ رحمۃ للعالمین :محکمہ اوقاف کی کتب نمائش کا آغاز

جوہر ٹاؤن ، گلبرگ سکیم ، 650 کمرشل املاک کو نوٹسز

ستلج میں سیلابی صورتحال پرصوبائی وزیرصحت کا دورہ قصور

سبزی، دالوں سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی : جاوید قصوری

بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا: ہشام الٰہی

