8 ربیع الاول جلوس کیلئے ملتان پولیس کا سکیورٹی پلان جاری

  • ملتان
8 ربیع الاول جلوس کیلئے ملتان پولیس کا سکیورٹی پلان جاری

ملتان (کرائم رپورٹر) 8 ربیع الاول کے جلوس کے لئے ملتان پولیس نے فول پروف سکیورٹی پلان تشکیل دے دیا۔ پولیس کے مطابق لائسنس یافتہ جلوس علم ذوالجناح تحصیل ناصر آباد جھک سے برآمد ہوگا۔۔۔

 جو شہر کے مختلف روٹس سے گزرتا ہوا حویلی مرید شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔پولیس حکام نے بتایا کہ جلوس کے تمام داخلی مقامات پر سخت چیکنگ کی جائے گی جبکہ واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سی سی ٹی وی مانیٹرنگ کا بھی بندوبست کیا گیا ہے ۔ داخلی راستوں کو خاردار تار، بیریئرز اور رکاوٹوں کے ذریعے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے ۔ جلوس میں شامل ہونے والے ہر فرد کو جامع تلاشی کے بعد ہی داخلے کی اجازت ہوگی۔سکیورٹی پلان کے مطابق ایس ڈی پی اوز اور متعلقہ ایس ایچ اوز سیکٹرز اور راستوں کی نگرانی کریں گے جبکہ پولیس اہلکار وقفہ وقفہ سے بریفنگ لے کر الرٹ رہیں گے ۔ سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے ہدایت کی ہے کہ پولیس افسر اور جوان جلوس کے دوران عوام کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور بھرپور تعاون کریں تاکہ شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

 

