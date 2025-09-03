صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ فلڈ فنڈ میں جمع

  • ملتان
میپکو ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ فلڈ فنڈ میں جمع

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے افسر اور ملازمین نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لئے اپنی ایک دن کی تنخواہ وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کرادی۔

 اس مد میں 19 ملین روپے کا چیک چیئرمین میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز انجینئر عامر ضیاء نے وفاقی وزیر توانائی (پاور ڈویژن)سردار اویس احمد خان لغاری اور سیکرٹری پاور ڈویژن ڈاکٹر فخر عالم عرفان کے حوالے کیا۔ترجمان کے مطابق یہ رقم میپکو افسر و ملازمین کی رضاکارانہ کاوش ہے جو مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرہ عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پر دی گئی۔ وفاقی وزیر نے میپکو ملازمین کے جذبہ ہمدردی کو سراہا اور کہا کہ قومی اداروں کا تعاون متاثرین کے لئے حوصلہ افزا ہے ۔چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا کہ میپکو ہمیشہ عوام کے ساتھ ہے اور آزمائش کی گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی (لیسکو) کے ملازمین بھی 21 ملین روپے وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کرواچکے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عباسی شہید میں ڈاکٹروں کو تنخواہیں،مریضوں کو دوائیں میسر نہیں، منعم ظفر

مصطفی عامر قتل کیس:ملزموں پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان

ہتھنیوں ملکہ اورمدھوبالا کی صحت بہتری کی جانب گامزن

صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کا شاہ بندر کے قریب بند کا ہنگامی دورہ

پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیاں فریقین سے جواب طلب

ملزم ایوب عرف پٹاخہ کی عبوری ضمانت منظور

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر