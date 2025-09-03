میپکو ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ فلڈ فنڈ میں جمع
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے افسر اور ملازمین نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لئے اپنی ایک دن کی تنخواہ وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کرادی۔
اس مد میں 19 ملین روپے کا چیک چیئرمین میپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز انجینئر عامر ضیاء نے وفاقی وزیر توانائی (پاور ڈویژن)سردار اویس احمد خان لغاری اور سیکرٹری پاور ڈویژن ڈاکٹر فخر عالم عرفان کے حوالے کیا۔ترجمان کے مطابق یہ رقم میپکو افسر و ملازمین کی رضاکارانہ کاوش ہے جو مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرہ عوام سے اظہار یکجہتی کے طور پر دی گئی۔ وفاقی وزیر نے میپکو ملازمین کے جذبہ ہمدردی کو سراہا اور کہا کہ قومی اداروں کا تعاون متاثرین کے لئے حوصلہ افزا ہے ۔چیف ایگزیکٹو میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا کہ میپکو ہمیشہ عوام کے ساتھ ہے اور آزمائش کی گھڑی میں اپنے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی (لیسکو) کے ملازمین بھی 21 ملین روپے وزیر اعظم فلڈ ریلیف فنڈ میں جمع کرواچکے ہیں۔