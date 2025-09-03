زکریا یونیورسٹی میں انسداد ہراسمنٹ کمیٹی کی تشکیل نو مکمل
ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں انسداد ہراسمنٹ کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے ۔ وائس چانسلر کے جاری کردہ مراسلے کے مطابق کمیٹی کے عہدیداروں کا نیا ڈھانچہ مکمل کر لیا گیا ہے۔
تفصیل کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر ناظم حسین لابر نے ممبر کی حیثیت سے مسلسل دو میعاد پوری کر لی تھیں، جس کے بعد وائس چانسلر نے ڈاکٹر وقاص ملک، پروفیسر و چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کو دو سال کے لئے کمیٹی کا نیا ممبر مقرر کر دیا ہے ۔مزید براں پروفیسر ڈاکٹر روحما حفیظ، ڈائریکٹر سرائیکی ایریا سٹڈی سنٹر و پروفیسر آف عربی کو انسداد ہراسمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے ۔ وہ دو سال کی مدت کے لئے اس عہدے پر خدمات انجام دیں گی۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں پروفیسر ڈاکٹر ثروت سلطان، شعبہ نفسیات، اور پروفیسر ڈاکٹر وقاص ملک شامل ہوں گے ۔یونیورسٹی اعلامیے کے مطابق کمیٹی کے سیکرٹری کے فرائض رجسٹرار یا ان کا نامزد نمائندہ انجام دے گا۔