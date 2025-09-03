صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی میں انسداد ہراسمنٹ کمیٹی کی تشکیل نو مکمل

  • ملتان
زکریا یونیورسٹی میں انسداد ہراسمنٹ کمیٹی کی تشکیل نو مکمل

ملتان (خصوصی رپورٹر)بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں انسداد ہراسمنٹ کمیٹی کی تشکیل نو کر دی گئی ہے ۔ وائس چانسلر کے جاری کردہ مراسلے کے مطابق کمیٹی کے عہدیداروں کا نیا ڈھانچہ مکمل کر لیا گیا ہے۔

تفصیل کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر ناظم حسین لابر نے ممبر کی حیثیت سے مسلسل دو میعاد پوری کر لی تھیں، جس کے بعد وائس چانسلر نے ڈاکٹر وقاص ملک، پروفیسر و چیئرمین ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کو دو سال کے لئے کمیٹی کا نیا ممبر مقرر کر دیا ہے ۔مزید براں پروفیسر ڈاکٹر روحما حفیظ، ڈائریکٹر سرائیکی ایریا سٹڈی سنٹر و پروفیسر آف عربی کو انسداد ہراسمنٹ کمیٹی کی چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے ۔ وہ دو سال کی مدت کے لئے اس عہدے پر خدمات انجام دیں گی۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں پروفیسر ڈاکٹر ثروت سلطان، شعبہ نفسیات، اور پروفیسر ڈاکٹر وقاص ملک شامل ہوں گے ۔یونیورسٹی اعلامیے کے مطابق کمیٹی کے سیکرٹری کے فرائض رجسٹرار یا ان کا نامزد نمائندہ انجام دے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجوات پل پر آ مدورفت بحال ، متاثرین میں راشن تقسیم

وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا پھالیہ میں سیلابی علاقوں کا دورہ

متاثرین کو کھانا ، مویشیوں کیلئے چارہ دیا جا رہا:ڈپٹی کمشنر

سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹوٹی سڑکوں کی بحالی کا آ غاز

جشنِ عید میلادالنبی ؐ پر جلوسوں اور محافل کیلئے صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کی ہدایت

شہزاد چہل چیمبر کی قائمہ کمیٹی برائے پنجاب پولیس کے چیئرمین مقرر

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر