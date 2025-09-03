نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم سیلاب متاثرہ علاقوں کو روانہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر میڈیکل کالج یونیورسٹی نے رحمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے سیلاب متاثرین کی امداد کے لئے ایک میڈیکل ٹیم روانہ کردی ہے۔
اس ٹیم میں نشتر ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسز، پیرا میڈیکل سٹاف اور میڈیکل کالج کے طلبہ شامل ہیں جو ملتان کے متاثرہ علاقوں دوآبہ، بیٹھ اور بستی بھٹیاں میں عوام کو طبی امداد فراہم کریں گے ۔ ٹیم خشک راشن اور ادویات تقسیم کرنے کے ساتھ متاثرہ افراد کا مکمل طبی معائنہ بھی کرے گی۔وائس چانسلر نشتر میڈیکل کالج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے کہا کہ سیلاب زدگان کی خدمت انسانیت کا فریضہ ہے اور نشتر ہسپتال ون و ٹو میں متاثرین کے علاج کے لئے ڈاکٹرز اور نرسز دن رات اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ دونوں ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لئے تمام ضروری ادویات و سہولتیں دستیاب ہیں۔ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے مزید کہا کہ میڈیکل مشن نہ صرف فوری امداد فراہم کرے گا بلکہ علاقے کی صحت کی ضروریات کا جائزہ لے کر آئندہ کے لئے مؤثر منصوبہ بندی بھی کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے دریائے چناب، ستلج اور راوی میں پانی چھوڑنے سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں، ایسے حالات میں عوام کی خدمت کرنا سب سے بڑا جہاد ہے ۔