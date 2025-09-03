ایم ایس ٹی ایچ کیو شجاع آباد پر کروڑوں کی کرپشن الزامات
ملتان (لیڈی رپورٹر)بااثر ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال شجاع آباد کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر حسیب کھوکھر پر چار کروڑ 32 لاکھ روپے کی مبینہ کرپشن کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق سیلاب کے دوران معاملہ دبانے کیلئے چھوٹے عملے کو معمولی سزائیں دے کر اصل کردار کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔خفیہ انٹیلی جنس رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر حسیب کھوکھر نے بطور ڈی ڈی ایچ او شجاع آباد اتائیوں سے مبینہ طور پر بھاری منتھلی وصول کی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ شجاع آباد میں 119 کے قریب اتائیوں کی فہرست موجود تھی مگر تعیناتی کے دوران ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ الزام ہے کہ ڈاکٹر حسیب اپنے فرنٹ مین سینیٹری پٹرول امیر اختر اور ڈرائیور اسرار کے ذریعے اتائیوں سے رقم وصول کرتے تھے ۔اس معاملے پر ڈپٹی کمشنر ملتان کو خفیہ رپورٹ ارسال کی گئی جس پر سی ای او ہیلتھ ملتان نے پروگرام ڈائریکٹر ڈی ایچ ڈی سی کو انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا۔ ابتدائی طور پر انکوائری کا آغاز ہوا لیکن بااثر شخصیت ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر حسیب کھوکھر اب بھی ایم ایس ٹی ایچ کیو شجاع آباد کے عہدے پر برقرار ہیں۔ذرائع کے مطابق صوبائی وزیر سمیت متعلقہ افسر سیلابی صورتحال کے باعث دیگر انتظامی امور میں مصروف ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر انکوائری کو محدود کرتے ہوئے معاملہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔