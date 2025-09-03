صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بستی ملوک میں لڑکے سے زیادتی اور بلیک میلنگ کا مقدمہ

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)بستی ملوک پولیس نے لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنا کر بلیک میل کرنے اور رقم ہتھیانے کے الزام میں چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔مدعی گل حسن انجم کے۔۔۔

 مطابق ان کا بیٹا گھر سے گھڑی مالیت 15 ہزار روپے اور 9 ہزار روپے نقدی لے گیا تھا۔ جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے انکشاف کیا کہ تقریباً ایک ماہ قبل ملزم اسے بہلا پھسلا کر پارک سے فیکٹری لے گئے ، جہاں زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا اور وڈیو بھی بنائی۔ بعد ازاں ملزموں نے ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر کے گھڑی اور نقدی ہتھیا لی۔

 

