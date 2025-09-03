صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متاثرہ افراد کیلئے ریلیف سرگرمیوں میں بہتری آئی ،افتخار سہو

  • ملتان
متاثرہ افراد کیلئے ریلیف سرگرمیوں میں بہتری آئی ،افتخار سہو

ملتان (وقائع نگار خصوصی)محکمہ زراعت پنجاب کے تحت سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لئے عملی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے ایگریکلچر ہاؤس میں سیلاب متاثرین کیلئے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔

انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت سیلاب متاثرین کے لئے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور ضلعی انتظامیہ و لائیو سٹاک ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کر رہا ہے ۔ سیکرٹری زراعت کے مطابق لائیو سٹاک ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے متاثرین کے جانوروں کے لئے سبز چارہ، توڑی، ونڈا اور سائیلج کے بہترین انتظامات کئے گئے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے 344 ریلیف سینٹرز پر محکمہ زراعت کا عملہ تعینات ہے جبکہ سیلاب زدہ علاقوں میں 188 افسر، 207 انٹرنیز اور 750 فیلڈ اسسٹنٹس و بیلدار ریلیف سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ اب تک متاثرہ علاقوں میں 800 من توڑی، 560 سائیلج گانٹھیں فراہم کی جا چکی ہیں جبکہ 13 ہزار 100 جانوروں کو چارہ مہیا کیا گیا ہے ۔سیکرٹری زراعت نے کہا کہ محکمہ کے بروقت اقدامات سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں میں نمایاں بہتری آئی ہے اور کوشش ہے کہ مزید موثر حکمت عملی کے ذریعے متاثرین کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ سیلاب میں مصروف : چینی، آٹا، دودھ، دہی، گوشت، سبزی و پھل مہنگے

عشرہ رحمۃ للعالمین :محکمہ اوقاف کی کتب نمائش کا آغاز

جوہر ٹاؤن ، گلبرگ سکیم ، 650 کمرشل املاک کو نوٹسز

ستلج میں سیلابی صورتحال پرصوبائی وزیرصحت کا دورہ قصور

سبزی، دالوں سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی : جاوید قصوری

بھارت ہمیشہ عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتا: ہشام الٰہی

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر