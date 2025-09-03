متاثرہ افراد کیلئے ریلیف سرگرمیوں میں بہتری آئی ،افتخار سہو
ملتان (وقائع نگار خصوصی)محکمہ زراعت پنجاب کے تحت سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لئے عملی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ان خیالات کا اظہار سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے ایگریکلچر ہاؤس میں سیلاب متاثرین کیلئے ریسکیو اور ریلیف آپریشن کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت سیلاب متاثرین کے لئے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور ضلعی انتظامیہ و لائیو سٹاک ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کر رہا ہے ۔ سیکرٹری زراعت کے مطابق لائیو سٹاک ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے متاثرین کے جانوروں کے لئے سبز چارہ، توڑی، ونڈا اور سائیلج کے بہترین انتظامات کئے گئے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے 344 ریلیف سینٹرز پر محکمہ زراعت کا عملہ تعینات ہے جبکہ سیلاب زدہ علاقوں میں 188 افسر، 207 انٹرنیز اور 750 فیلڈ اسسٹنٹس و بیلدار ریلیف سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ اب تک متاثرہ علاقوں میں 800 من توڑی، 560 سائیلج گانٹھیں فراہم کی جا چکی ہیں جبکہ 13 ہزار 100 جانوروں کو چارہ مہیا کیا گیا ہے ۔سیکرٹری زراعت نے کہا کہ محکمہ کے بروقت اقدامات سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں میں نمایاں بہتری آئی ہے اور کوشش ہے کہ مزید موثر حکمت عملی کے ذریعے متاثرین کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے ۔