انجمن تاجران ممتاز آباد میں عبدالصمد ڈوگر بلامقابلہ صدر منتخب

  • ملتان
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران ختم نبوت چوک چونگی نمبر 14 تا ممتاز آباد فلائی اوور کے انتخابات کے سلسلے میں گروپ رجسٹریشن کا عمل 2 ستمبر 2025ء کو شیڈول کے مطابق دوپہر 2 بجے سے 3 بجے سہ پہر تک مکمل ہوا۔

 الیکشن کمیشن کے سربراہ عزیز الرحمن انصاری اور ان کے معاونین حافظ یاسر رحمن و چودھری اشفاق کے مطابق مقررہ وقت تک کسی دوسرے گروپ نے رجسٹریشن کے لئے درخواست جمع نہیں کروائی۔الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق دوست گروپ کی جانب سے صدارت کے امیدوار عبدالصمد ڈوگر بلامقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں۔

 

