اے سی ا ور اے ڈی سی آرکی سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل سنے
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)یڈیشنل کمشنر کنسولیڈیشن (اشتمالات) ملتان رانا اخلاق اور اے ڈی سی ریونیو بابر سلیمان نے کرم پور اور میلسی کا دورہ کیا، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کرم پور، سائفن میں فلڈ ریلیف کیمپس اور خیمہ بستیوں کا معائنہ کیا۔
اس دوران پانی کے بہاؤ اور حفاظتی انتظامات کو بھی چیک کیا گیا جبکہ فتح پور میں لوگوں کے انخلاء اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا،متاثرین سے ملاقات کی اور سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ دریائی بیٹ کے رہائشی ضلعی انتظامیہ سے تعاون کریں تاکہ محفوظ مقامات پر بروقت منتقلی ممکن ہو۔