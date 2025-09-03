گیلے وال میں زیورات کی دکان پر ڈکیتی کی کوشش ناکام
گیلے وال (نامہ نگار)گیلے وال کے مشرقی بازار میں شہریوں نے موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں کی زیورات کی دکان پر ڈکیتی کی کوشش ناکام ہوگئی۔
دو ڈاکو اسلحہ کے زور پر جیولرز شاپ میں داخل ہوئے اور زیورات قبضے میں لے کر دکاندار کو یرغمال بنایا، جیسے ہی وہ دکان سے باہر نکلے تو اہل علاقہ نے ان کا تعاقب کیا۔عینی شاہدین کے مطابق ڈاکوؤں کا ایک ساتھی موٹر سائیکل پر باہر کھڑا تھا جو موقع سے فرار ہوگیا، تاہم دو ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے ۔ مشتعل شہریوں نے دونوں کی خوب درگت بنائی اور فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملنے پر اے ایس آئی فیاض شاہ نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور دونوں کو گرفتار کرلیا۔جیولرز شاپ کے مالک غلام عباس کی مدعیت میں ملزموإ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔ پولیس کے مطابق فرار ہونے والے تیسرے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ، جلد مزید حقائق سامنے آئیں گے ۔