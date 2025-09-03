صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزرگ افراد کیلئے تحصیل ہسپتال کوٹ ادو میں مفت ادویات

  • ملتان
بزرگ افراد کیلئے تحصیل ہسپتال کوٹ ادو میں مفت ادویات

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر) بزرگ مرد و خواتین کے لئے تحصیل ہسپتال کوٹ ادو میں مفت ادویات کی سہولت شروع کر دی گئی ہے ۔ ایم ایس تحصیل ہسپتال ڈاکٹر مہر کامران اکبر گٹ نے بتایا کہ۔۔۔

 ایسے مریض جن کی عمر 50 سال یا اس سے زیادہ ہے اور وہ کسی بیماری کے باعث مستقل ادویات استعمال کر رہے ہیں مگر خریدنے کی سکت نہیں رکھتے ، اب انہیں ہسپتال سے یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ڈاکٹر کامران اکبر گٹ کے مطابق یہ اقدام سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے اٹھایا گیا ہے ۔ مستحق مریض صرف اپنا قومی شناختی کارڈ اور معالج کا اصل نسخہ ساتھ لائیں اور براہ راست ایم ایس آفس میں رجوع کریں جہاں ادویات کی فراہمی کے حوالے سے مکمل تعاون کیا جائے گا۔

 

