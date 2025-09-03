جشن میلادالنبیؐ کے جلوسوں کیلئے انتظامات کا جائزہ
میلسی (نامہ نگار )میونسپل کمیٹی میلسی میں جشن عید میلادالنبیؐ کی تیاریوں کے سلسلہ میں اجلاس۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی کے پی اے ملک راشد، شبیر احمد سعیدی ،مولانا احمد رضا ،مولانا غلام شبیر سعیدی ،صاحبزادہ حامد رضا ، شیخ جاوید اقبال و دیگر نے شرکت کی۔اجلاس میں 11 اور 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر جلوسوں کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
