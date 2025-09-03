سکول کھلتے ہی کم عمر طلبہ کا موٹرسائیکلوں پر مٹر گشت شروع
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)سکول کھلتے ہی کم عمر طلبہ کا موٹر سائیکلوں پر گشت شروع،اکثر بغیر ہیلمٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور حفاظتی انتظامات موٹر سائیکل چلاتے ہیں جس کے باعث حادثات کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح اور دوپہر کے اوقات میں سکول جانے اور آنے والے بچے موٹرسائیکلوں پر خطرناک انداز میں ریس لگاتے ہیں جس سے نہ صرف ان کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے بلکہ دیگر شہری بھی خوف اور حادثات کے خدشات کا شکار رہتے ہیں ،ٹریفک پولیس وہاڑی کا ایجوکیشن یونٹ مختلف سکولوں اور کالجوں میں جا کر طلبہ کو ٹریفک قوانین کی تعلیم دیتا ہے لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ اس تعلیم کا کوئی عملی اثر نظر نہیں آ رہا ہے ،کم عمر طلبہ کھلم کھلا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔