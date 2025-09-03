صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم دفاع پاکستان ہماری تاریخ کا سنہری اور لازوال دن،مظہر رخسار

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 6 ستمبر کا دن قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔۔۔

 اور آنے والی نسلیں بھی اسے بطور تاریخی دن مناتی رہیں گی۔ یہ دن ہمیں وطن سے محبت اور دفاع وطن کے عہد کی یاد دہانی کراتا ہے ۔ 6 ستمبر 1965 کو پاک فوج اور عوام نے مل کر ایک تاریخی جنگ لڑی،بھارت کے قبضے کا ناپاک منصوبہ عوام کے اتحاد اور فوج کی قربانیوں سے ناکام ہوا۔

 

