متعدد موٹرسائیکلیں،نقدی ،موبائل فونز،زرعی سامان چوری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی)مختلف وارداتوں میں متعدد موٹرسائیکلیں،نقدی ،موبائل فونز،زرعی سامان چوری ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بھر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔۔۔
جبکہ پولیس کی توجہ سیلاب زدہ علاقوں پر ہونے کے باعث جرائم پیشہ افراد کے لیے میدان صاف ہوگیا ہے ۔ تھانہ سٹی، ماڈل ٹاؤن، صدر اور گگو کی حدود میں متعدد موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی اور زرعی سامان چوری ہوگیا، مختلف مقامات پر ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے کی نقدی لوٹ لی۔ اقبال ٹاؤن میں بجلی کی تاریں اور بازار سے موٹر سائیکل چوری کی واردات بھی سامنے آئی۔ الحمد گرین سٹی میں زیر تعمیر مکان سے دو لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان چرایا گیاجس کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو فراہم کر دی گئی ہے ۔ مکینوں نے پولیس کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ڈی پی او وہاڑی سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔