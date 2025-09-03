صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد موٹرسائیکلیں،نقدی ،موبائل فونز،زرعی سامان چوری

  • ملتان
متعدد موٹرسائیکلیں،نقدی ،موبائل فونز،زرعی سامان چوری

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)مختلف وارداتوں میں متعدد موٹرسائیکلیں،نقدی ،موبائل فونز،زرعی سامان چوری ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بھر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔۔۔

 جبکہ پولیس کی توجہ سیلاب زدہ علاقوں پر ہونے کے باعث جرائم پیشہ افراد کے لیے میدان صاف ہوگیا ہے ۔ تھانہ سٹی، ماڈل ٹاؤن، صدر اور گگو کی حدود میں متعدد موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی اور زرعی سامان چوری ہوگیا، مختلف مقامات پر ڈاکوؤں نے لاکھوں روپے کی نقدی لوٹ لی۔ اقبال ٹاؤن میں بجلی کی تاریں اور بازار سے موٹر سائیکل چوری کی واردات بھی سامنے آئی۔ الحمد گرین سٹی میں زیر تعمیر مکان سے دو لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان چرایا گیاجس کی سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو فراہم کر دی گئی ہے ۔ مکینوں نے پولیس کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ڈی پی او وہاڑی سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات ، عملہ غائب ، نارواسلوک ، مریض مایوس لوٹنے لگے

کمشنر کا کمالیہ ،پیر محل میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی سی کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،کھانا،راشن تقسیم

سوشل سکیورٹی ہسپتال کاسیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ

ڈپٹی کمشنر کاشورکوٹ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر