صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج القرآن کی ٹاٹے پور تا قادر پور راں میلادالنبیؐ ریلی

  • ملتان
منہاج القرآن کی ٹاٹے پور تا قادر پور راں میلادالنبیؐ ریلی

ٹاٹے پور (نامہ نگار)تحریک منہاج القرآن ملتان شرقی کے زیر اہتمام ٹاٹے پور سے قادر پور راں تک میلادالنبیؐ ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔

 کوٹ عباس شہید اور اوڈاں والی پل سے بھی قافلے ریلی میں شامل ہوئے ۔ قادر پور راں پہنچنے پر مقامی کارکنوں نے شرکا کا شاندار استقبال کیا۔ ریلی کی قیادت ڈاکٹر محمد وحید قادری، ملک حامد رضا دھرالہ، ملک محمد جاوید دھرالہ، مہر ملازم حسین ہراج، ڈاکٹر صغیر عباس سیال، حاجی عمران ظفر دھرالہ اور ملک عرفان دھرالہ نے کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جشن عید میلاد النبیؐ:چاروں اضلاع کو مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیا گیا

جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

ڈی ٹی او کالجوں کے طلبا کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید

جہاں پانی اتر چکا وہاں نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے ،کمشنر

اسسٹنٹ کمشنر کا کلورکوٹ کے قبرستانوں،سرکاری اراضی کا دورہ

ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دکانوں کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر