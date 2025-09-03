منہاج القرآن کی ٹاٹے پور تا قادر پور راں میلادالنبیؐ ریلی
ٹاٹے پور (نامہ نگار)تحریک منہاج القرآن ملتان شرقی کے زیر اہتمام ٹاٹے پور سے قادر پور راں تک میلادالنبیؐ ریلی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔
کوٹ عباس شہید اور اوڈاں والی پل سے بھی قافلے ریلی میں شامل ہوئے ۔ قادر پور راں پہنچنے پر مقامی کارکنوں نے شرکا کا شاندار استقبال کیا۔ ریلی کی قیادت ڈاکٹر محمد وحید قادری، ملک حامد رضا دھرالہ، ملک محمد جاوید دھرالہ، مہر ملازم حسین ہراج، ڈاکٹر صغیر عباس سیال، حاجی عمران ظفر دھرالہ اور ملک عرفان دھرالہ نے کی۔