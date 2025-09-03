میونسپل کمیٹی کوٹ ادو کے ملازمین و پنشنرز تنخواہوں سے محروم
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) میونسپل کمیٹی کوٹ ادو کے ملازمین اور پنشنرز کئی ماہ سے مالی مشکلات کا شکار ہیں،215 سے زائد پنشنرز گزشتہ سات ماہ سے پنشن سے محروم ہیں جبکہ بیشتر ملازمین کو تین ماہ کی تنخواہیں نہیں مل سکیں۔
تنخواہیں اور پنشن نہ ملنے کے باعث گھروں میں فاقے پڑ گئے ہیں، کئی ملازمین اور پنشنرز بچوں کی تعلیم اور روزمرہ اخراجات کے لیے مقروض ہو چکے ہیں۔پنشنرز نے بتایا کہ وہ عمر رسیدہ اور بیمار ہیں، مزدوری کے قابل بھی نہیں رہے لیکن علاج معالجے اور کرایہ تک کی ادائیگی مشکل ہو چکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کئی بار ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کو درخواستیں دی گئیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔دوسری جانب ملازمین نے بھی شدید احتجاج کرتے ہوئے الزام لگایا کہ افسروں سمیت 16 چہیتے ملازمین کو تنخواہ ادا کردی گئی ہے جبکہ باقی عملہ تین ماہ سے محروم ہے ۔ نائب قاصد چودھری محمد اسلم نے کہا کہ ہمیں اگلی گرانٹ کا کہہ کر ٹرخا دیا جاتا ہے جس سے گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی ہے ، دکانداروں نے ادھار دینا بھی بند کردیا ہے ۔پنشنرز اور ملازمین نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر بقایاجات کی ادائیگی یقینی بنائی جائے تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکیں۔