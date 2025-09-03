رورل ہیلتھ سنٹر ٹھٹھہ صادق آباد بھی آؤٹ سورس کردیا گیا
جہانیاں (نمائندہ دنیا) حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت بنیادی مراکز صحت کے بعد رورل ہیلتھ سنٹر ٹھٹھہ صادق آباد کو بھی آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے۔
ہسپتال کو ٹھیکے پر دینے کے بعد یہاں طبی سہولتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس سے مریضوں کا رش بڑھ گیا۔مریم نواز ہسپتال ٹھٹھہ صادق آباد میں اب مریضوں کو ادویات، آپریشن، الٹراساؤنڈ، ٹیسٹ اور ڈلیوری سمیت تمام سہولتیں مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ مریضوں نے کہا کہ انہیں پرائیویٹ ہسپتال کے برابر علاج میسر ہے ۔ہیلتھ منیجر ڈاکٹر عالیہ نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ہسپتال میں چار سپیشلسٹ ڈاکٹرز تعینات کیے گئے ہیں جن میں جنرل فزیشن، چائلڈ سپیشلسٹ،گائناکالوجسٹ اور اینستھیزیا اسپیشلسٹ شامل ہیں جبکہ پیرامیڈیکل اور دیگر عملہ بھی موجود ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں علاج، ڈلیوری اور ٹیسٹ کی سہولت فری فراہم کی جا رہی ہے ۔ڈاکٹر عالیہ نے کہا کہ مریض مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرنے کے بجائے مریم نواز ہسپتال آئیں جہاں انہیں معیاری علاج مفت دستیاب ہے ۔ عوامی اعتماد میں اضافے کے باعث روزانہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ۔