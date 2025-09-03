سیلاب:ساہوکا گرڈ سٹیشن کوبچانے کیلئے افسروں کا ہنگامی دورہ
گگو منڈی (نامہ نگار)سیلابی پانی کے باعث ساہوکا گرڈ سٹیشن کو شدید خطرہ لاحق ہوگیا ہے ۔ میپکو سرکل وہاڑی کے افسروں نے جی ایم ٹیکنیکل ملک اشفاق کی ہدایت پر متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا۔۔۔
اور گرڈ سٹیشن سمیت دیگر تنصیبات کے تحفظ کے لیے اقدامات شروع کردئیے گئے ۔ایکسین میپکو ڈویژن بورے والا چودھری محمد اکرم جاوید، زونل چیئرمین شاہد باری چوہان، رانا مبشر، ایس ڈی او حاجی شیر سب ڈویژن عاطف علی بھٹی، سب انجینئر مبین طاہر اور دیگر ملازمین ساہوکا پہنچے جہاں گرڈ سٹیشن کا معائنہ کرکے فوری حفاظتی اقدامات کرائے گئے ۔