ڈی پی او لودھراں کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں سہولتوں کا جائزہ
لودھراں ( سٹی رپورٹر) ڈی پی او کیپٹن (ر) علی بن طارق نے دریائے ستلج کے مختلف سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل عابد حسین بھلہ نے جھوک جانن، آدم واہن اور چمب موڑ کی سیلابی صورتحال پر انہیں تفصیلی بریفنگ دی۔ڈی پی او نے شاہ پور پھل کا بھی دورہ کیا جہاں ڈی ایس پی کہروڑپکا ریاض احمد فیاض اور ایس ایچ او صدر کہروڑپکا عامر ندیم نے ریلیف سرگرمیوں اور سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ریلیف کیمپس میں فراہم سہولیات کا معائنہ کیا اور متاثرہ آبادی کے مسائل سنے ۔