صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او لودھراں کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں سہولتوں کا جائزہ

  • ملتان
ڈی پی او لودھراں کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں سہولتوں کا جائزہ

لودھراں ( سٹی رپورٹر) ڈی پی او کیپٹن (ر) علی بن طارق نے دریائے ستلج کے مختلف سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔

 اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل عابد حسین بھلہ نے جھوک جانن، آدم واہن اور چمب موڑ کی سیلابی صورتحال پر انہیں تفصیلی بریفنگ دی۔ڈی پی او نے شاہ پور پھل کا بھی دورہ کیا جہاں ڈی ایس پی کہروڑپکا ریاض احمد فیاض اور ایس ایچ او صدر کہروڑپکا عامر ندیم نے ریلیف سرگرمیوں اور سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ اس دوران انہوں نے ریلیف کیمپس میں فراہم سہولیات کا معائنہ کیا اور متاثرہ آبادی کے مسائل سنے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

جنرل ہسپتال سمن آباد میں ادویات ، عملہ غائب ، نارواسلوک ، مریض مایوس لوٹنے لگے

کمشنر کا کمالیہ ،پیر محل میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ

ڈی سی کاسیلاب متاثرہ علاقوں کادورہ ،کھانا،راشن تقسیم

سوشل سکیورٹی ہسپتال کاسیلاب زدہ علاقوں میں فری میڈیکل کیمپ

ڈپٹی کمشنر کاشورکوٹ میں سیلابی صورتحال کا جائزہ

سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو و ریلیف سرگرمیاں جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر