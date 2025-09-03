راؤ مختیار احمد کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی
میلسی (نامہ نگار )میونسپل کمیٹی کے ملازم جامع مسجد فریدیہ کمیٹی باغ میلسی کے اہلکار راؤ خورشید نمبردار کے بیٹے راؤ گلزار،راؤ حاجی انتظار،راؤ طفیل،راؤ قیصر،راؤ استخار کے بھائی راؤ مختیار احمد کے ایصال ثواب کے لئے میونسپل کمیٹی میلسی کی مسجد جامعہ فریدیہ میں فاتحہ خوانی کی گئی اور مفتی انوار احمد رضا مصطفوی نے دعائے مغفرت کرائی۔
