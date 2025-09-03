منشیات فروش گرفتار 1کلو 60گرام چرس برآمد
کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر کے 1کلو 60گرام چرس برآمدکرلی۔ تفصیل کے مطابق سٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کرمنشیات فروش فرحان میو کو حراست میں لے لیا اورشاپر میں چھپائی گئی ایک کلو ساٹھ گرام چرس برآمد کر لی ،مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔
