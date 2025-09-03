صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار 1کلو 60گرام چرس برآمد

  • ملتان
منشیات فروش گرفتار 1کلو 60گرام چرس برآمد

کہروڑپکا(نمائندہ دنیا )پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر کے 1کلو 60گرام چرس برآمدکرلی۔ تفصیل کے مطابق سٹی پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کرمنشیات فروش فرحان میو کو حراست میں لے لیا اورشاپر میں چھپائی گئی ایک کلو ساٹھ گرام چرس برآمد کر لی ،مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

