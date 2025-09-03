صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

  • ملتان
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر)مختلف وارداتوں میں شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم، دوموٹرسائیکل،سکول کی سولرپلیٹیں،پنکھے ،واٹرموٹر چوری کرلی گئی،مقدمات درج۔تفصیل کے مطابق مختلف علاقوں میں چوری کی متعدد وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔۔۔

پہلی واردات میں محمد شکیل نے بتایا کہ وہ ناشتہ لینے گیا اور موٹر سائیکل گھر کے باہر کھڑی کی ،کچھ ہی دیربعد چورتالہ توڑکر موٹر سائیکل لے اڑے ۔دوسری واردات میں غلام مصطفی نے پولیس کو درخواست دی کہ رات کے وقت اس کے گھر کے باہر سے موٹرسائیکل چوری ہوہوگئی،شک پر جب قریبی رشتہ دار سے پوچھا تو اس نے پہلے موٹر سائیکل چوری کو تسلیم کیا اور بعد ازاں انکاری ہوگیا۔

 

