پولیس کا سیلاب متاثرین پر تشدد، ایس ایچ او چارج شیٹ

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)سیلاب متاثرہ علاقوں میں پولیس اہلکاروں کی جانب سے متاثرین پر تشدد کے واقعات سامنے آگئے ۔ ہیڈ محمدوالہ پر متاثرہ شہریوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو وائرل ہونے پر ایس ایچ او راؤ علی حسن کو چارج شیٹ کردیا گیا اور انکوائری شروع کردی گئی۔

تفصیل کے مطابق سیلاب کے باعث کئی علاقے زیر آب ہیں جہاں متاثرہ شہری پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں۔ تاہم پولیس اہلکاروں کی جانب سے ڈیوٹی کے دوران متاثرین کو تھپڑوں اور مکوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس شکایات سنے بغیر زبردستی تشدد کرتی ہے ، جس سے ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں کو جانے والے راستے بند کرکے پولیس اہلکار تعینات ہیں جو متاثرین کو روکنے اور زبردستی پیچھے دھکیلنے کے ساتھ ساتھ تشدد کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ متاثرہ افراد نے الزام لگایا ہے کہ وہ پہلے ہی بے یار و مددگار ہیں مگر انتظامیہ کے بلاجواز اقدامات اور پولیس کے رویے نے ان کی زندگی اجیرن کردی ہے ۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ متعدد متاثرین پر تشدد کیا گیا لیکن ویڈیو نہ بن سکنے کے باعث وہ انصاف سے محروم رہے ۔ متاثرین نے حکومت اور اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور پولیس مظالم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 



