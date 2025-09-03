صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موگا سے پانی چوری پر کسانوں کا احتجاج

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)نواحی گاؤں 401 ای بی میں موگا سے پانی چوری پر زمینداروں نے شدید احتجاج کیا ہے ۔زمینداروں کا کہنا ہے کہ محکمہ انہار کی جانب سے موگا نمبر 2190 پر نصب مشین کے ذریعے آبپاشی کی جاتی تھی۔۔۔

 مقامی افراد فقیر سلیم اور منظور نے مبینہ طور پر محکمہ کی نصب کردہ مشین نکال کر اپنی بڑی مشین لگا دی ہے جس کے باعث دیگر کسان پانی سے محروم ہو گئے ہیں ۔زمینداروں نے ضلعی انتظامیہ اور محکمہ انہار سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ مشین برآمد کی جائے اور مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

