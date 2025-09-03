صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منہاج ویلفیئر کی طرف سے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر عبدالمتین الحسینی، ناظم چودھری اشتیاق جٹ ودیگر رہنماؤں کی نگرانی میں سیلاب متاثرہ علاقوں جملیرا، الہ آباد، سہوکا بند موڑ اور قادرواہ میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔

 فاؤنڈیشن نے 500 سے زائد متاثرین میں معیاری خوراک، صاف پانی اور ڈرائی فروٹ تقسیم کیا۔ مزید متاثرین کی مدد کے لیے 10 روزہ میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا جہاں کوالیفائیڈ ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل اسٹاف انسانی و مویشیوں کے علاج معالجے کی سہولیات فراہم کریں گے ۔

 

