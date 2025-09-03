بریگیڈیئر عبدالستار اور ڈپٹی کمشنر کا فاضل شاہ ریلیف کیمپ کا دورہ
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) بریگیڈیئر عبدالستار اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے فاضل شاہ کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین کے لیے قائم ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا۔
اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خالد عباس سیال، اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت اور دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین کو خوراک، پانی، بستر اور طبی سہولیات کی فراہمی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ بریگیڈیئر عبدالستار اور ڈپٹی کمشنر نے متاثرین سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور دستیاب سہولتوں کا جائزہ لیا۔ متاثرین نے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔بریگیڈیئر عبدالستار نے کہا کہ مشکل وقت میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، پاک فوج، ضلعی انتظامیہ، پولیس اور ریسکیو سمیت تمام محکمے ریلیف سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہیں۔ دریں اثنا ڈپٹی کمشنر نے فلڈ کنٹرول روم کا وزٹ کیا اور ایمرجنسی کالز کے ریکارڈ ، عملہ کی حاضری دیگر امور کا جائزہ لیا اور کہا کہ فلڈ کنٹرول روم 24 گھٹنے کام کر رہا ہے ،فلڈ کنٹرول روم عملہ ایمرجنسی کالز کی بارے اطلاع فوری رپورٹ کرے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں متعلقہ محکمے بروقت ریسپانس کررہے ہیں ۔