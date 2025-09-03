ادارے سیلاب سے نمٹنے کیلئے ہائی الرٹ،شہباز حسین
ملتان (لیڈی رپورٹر)سپیشل سیکرٹری محکمہ صحت و آبادی جنوبی پنجاب محمد شہباز حسین نے سیلاب سے نمٹنے کے لئے کئے گئے انتظامات کا جائزہ لینے کے لئے ضلع راجن پور کی تحصیل روجھان کے سندھ سے متصل علاقے شاہ والی کا دورہ کیا۔
ان کے ہمراہ کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس راجن پور محمد قاسم، سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر فیاض میکن اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔سپیشل سیکرٹری نے گورنمنٹ ہائی سکول شاہ والی میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا معائنہ کیا،جہاں محکمہ صحت اور لائیو سٹاک کے کاؤنٹرز پر دستیاب ادویات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر بروقت اقدامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ بعدازاں انہوں نے سول ہسپتال شاہ والی کا دورہ کیا اور صفائی کی صورتحال کے ساتھ ادویات کی دستیابی چیک کی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد شہباز حسین نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات پر ضلع بھر میں پیشگی انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، ریسکیو 1122، صحت، لائیو سٹاک، سول ڈیفنس اور دیگر محکمے سیلاب کی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لئے ہائی الرٹ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دریائی بیلٹ کے علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کو ریلیف کیمپس میں منتقل کیا جا رہا ہے جہاں انہیں کھانا، رہائش اور مویشیوں کے لئے چارہ فراہم کیا جا رہا ہے ۔ سپیشل سیکرٹری نے کہا کہ متاثرین کی گھروں کو واپسی تک ریلیف آپریشن جاری رہے گا۔