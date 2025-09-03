ویمن یونیورسٹی میں عشرہ رحمت اللعالمینؐ کی تقریبات کا آغاز
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان میں عشرہ رحمت اللعالمین ؐ کی تقریبات کا آغاز ہوگیا۔ ترجمان کے مطابق پنجاب حکومت کی ہدایت پر ماہِ ربیع الاول کی آمد پر عید میلادالنبی ؐ منانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔۔۔
اور اسی سلسلے میں یونیورسٹی میں تقاریری مقابلے منعقد ہوئے ۔تقریب کی مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ تھیں۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضور اکرم ؐ کی ولادت کو 1500 برس مکمل ہو چکے ہیں۔جو بلاشبہ امت مسلمہ کے لئے بابرکت گھڑیاں ہیں۔