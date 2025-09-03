ایم پی اے ثاقب خورشید کا ہیڈ اسلام فلڈ کیمپوں کا معائنہ
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کی ہدایت پر ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے دریائے ستلج ہیڈ اسلام کے مقام پر فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ صحت، ریسکیو 1122، لائیوسٹاک، وائلڈ لائف، محکمہ مال اور پولیس کے کیمپوں کا معائنہ کیا۔۔۔
اور متاثرین کے مسائل سنے ۔ اس موقع پر چودھری فیصل کمبوہ، وقاص خان سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے ۔میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ اس وقت پنجاب کے تینوں دریا ستلج، چناب اور راوی میں طغیانی ہے جس سے لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب اور ہزاروں خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہیڈ اسلام کے مقام پر 85 ہزار کیوسک سے زائد پانی گزر رہا ہے جبکہ اس کی گنجائش ڈھائی لاکھ کیوسک ہے ۔ ضلع وہاڑی کے علاقے ساہوکا، لکھا سلدیرا، میاں حاکم اور کھچی ٹوانہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ایم پی اے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خود صبح سے رات تک متاثرہ علاقوں میں پہنچ رہی ہیں اور عزم رکھتی ہیں کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک ہر ممکن اقدامات جاری رہیں گے ۔