صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم پی اے ثاقب خورشید کا ہیڈ اسلام فلڈ کیمپوں کا معائنہ

  • ملتان
ایم پی اے ثاقب خورشید کا ہیڈ اسلام فلڈ کیمپوں کا معائنہ

وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف کی ہدایت پر ایم پی اے میاں ثاقب خورشید نے دریائے ستلج ہیڈ اسلام کے مقام پر فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ صحت، ریسکیو 1122، لائیوسٹاک، وائلڈ لائف، محکمہ مال اور پولیس کے کیمپوں کا معائنہ کیا۔۔۔

 اور متاثرین کے مسائل سنے ۔ اس موقع پر چودھری فیصل کمبوہ، وقاص خان سمیت دیگر افراد بھی موجود تھے ۔میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ اس وقت پنجاب کے تینوں دریا ستلج، چناب اور راوی میں طغیانی ہے جس سے لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب اور ہزاروں خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہیڈ اسلام کے مقام پر 85 ہزار کیوسک سے زائد پانی گزر رہا ہے جبکہ اس کی گنجائش ڈھائی لاکھ کیوسک ہے ۔ ضلع وہاڑی کے علاقے ساہوکا، لکھا سلدیرا، میاں حاکم اور کھچی ٹوانہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ایم پی اے نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف خود صبح سے رات تک متاثرہ علاقوں میں پہنچ رہی ہیں اور عزم رکھتی ہیں کہ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک ہر ممکن اقدامات جاری رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

جشن عید میلاد النبیؐ:چاروں اضلاع کو مثالی انتظامات یقینی بنانے کا ٹاسک دیدیا گیا

جشن عیدمیلاد النبیؐ:صفائی کو ہرصورت یقینی بنایا جائے ،اسد مگسی

ڈی ٹی او کالجوں کے طلبا کو روک کر ہیلمٹ پہننے کی تاکید

جہاں پانی اتر چکا وہاں نقصان کا تخمینہ لگایا جارہا ہے ،کمشنر

اسسٹنٹ کمشنر کا کلورکوٹ کے قبرستانوں،سرکاری اراضی کا دورہ

ہوٹلز، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت کی دکانوں کی چیکنگ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تجویز بحوالہ سیلاب زدگان
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستانیوں کو لوٹنا اور خریدنا کتنا آسان ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور معاشرتی انصاف
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
چین کا عروج
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صبر کا اجر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر