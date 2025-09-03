شیر شاہ بند پر مقیم شہریوں کا امداد نہ ملنے کا شکوہ
ملتان (لیڈی رپورٹر)ٹکٹ ہولڈر تحریک انصاف این اے 148 ملک تیمور الطاف مہے نے مہربانو قریشی کے ہمراہ اپنے حلقے کے علاقے پل مظفرآباد کے نزدیک شیر شاہ بند پر سیلاب متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی۔
متاثرین نے شکوہ کیا کہ حکومتی امداد تاحال انہیں نہیں ملی، نہ ٹینٹ فراہم کئے گئے اور نہ ہی ادویات و خوراک۔ سینکڑوں متاثرہ خاندان اپنے بچوں اور مال مویشیوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار بیٹھے ہیں۔اس موقع پر ملک تیمور الطاف اور مہربانو قریشی نے متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت امداد کی اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کے مسائل اعلیٰ سطح پر بھی اجاگر کریں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت پسند و ناپسند کی بنیاد پر امداد فراہم کررہی ہے جس سے غریب عوام مزید مشکلات کا شکار ہیں۔انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لئے منصفانہ اقدامات کئے جائیں تاکہ کوئی خاندان محروم نہ رہے ۔ آخر میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس آفت سے جلد نجات عطا فرمائے ۔