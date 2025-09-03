صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب کنارے بستیوں کی گیس تا حکم ثانی بند

  • ملتان
چناب کنارے بستیوں کی گیس تا حکم ثانی بند

ملتان( خصوصی رپورٹر)سوئی ناردرن نے ملتان میں دریائے چناب کے کنارے آباد بستیوں کی گیس تاحکم ثانی بند کردی، تفصیل کے مطابق محکمہ سوئی ناردن گیس نے کسی بھی ناگہانی حادثے سے بچنے کے لئے دریائے چناب کے کنارے آباد بستیوں کی گیس بند کردی۔

 ملتان شہر میں سیلابی صورت حال کے پیش نظربستی گا گراشیر شاہ، سلطان پور ہمبر شیر شاہ، چاہیں بوتے بوالا شیر شاہ بستی غریب آباد، پری کبرشاہ، بستی در بار شیر شاہ، چاہ شاکر والا شاہ بستی والوٹ مظفر آباد، پیپل والا مظفر آباد، بستی بخری مظفر آباد، چاہاری والا مظفر آباد ،بستی جلال آباد مظفر آباد، می گروک ،می گروک پور بھٹہ، بادے سیالانی والیانی میں گیس تاحکم ثانی بندرہے گی تمام شہری متبادل انتظامات کر لیں اور کسی بھی قسم کے حادثے سے بچنے کے لئے گیس کی بندش کے دوران گیس آلات بند رکھیں ۔

 

