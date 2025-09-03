چناب کنارے بستیوں کی گیس تا حکم ثانی بند
ملتان( خصوصی رپورٹر)سوئی ناردرن نے ملتان میں دریائے چناب کے کنارے آباد بستیوں کی گیس تاحکم ثانی بند کردی، تفصیل کے مطابق محکمہ سوئی ناردن گیس نے کسی بھی ناگہانی حادثے سے بچنے کے لئے دریائے چناب کے کنارے آباد بستیوں کی گیس بند کردی۔
ملتان شہر میں سیلابی صورت حال کے پیش نظربستی گا گراشیر شاہ، سلطان پور ہمبر شیر شاہ، چاہیں بوتے بوالا شیر شاہ بستی غریب آباد، پری کبرشاہ، بستی در بار شیر شاہ، چاہ شاکر والا شاہ بستی والوٹ مظفر آباد، پیپل والا مظفر آباد، بستی بخری مظفر آباد، چاہاری والا مظفر آباد ،بستی جلال آباد مظفر آباد، می گروک ،می گروک پور بھٹہ، بادے سیالانی والیانی میں گیس تاحکم ثانی بندرہے گی تمام شہری متبادل انتظامات کر لیں اور کسی بھی قسم کے حادثے سے بچنے کے لئے گیس کی بندش کے دوران گیس آلات بند رکھیں ۔