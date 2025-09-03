سیلاب،انتظامیہ ہائی الرٹ،ریلیف کیمپوں کی تعداد بڑھا دی
ملتان (وقائع نگار خصوصی)دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث ملتان انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے ۔ کمشنر عامر کریم خاں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں بستی محمد پور گھوٹہ، جھوک وینس اور شیر شاہ کا دورہ کیا اور صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔
کمشنر عامر کریم خاں نے ہیڈ محمد والا بریچنگ پوائنٹ کا بھی معائنہ کیا اور انتظامات پر بریفنگ لی تاکہ ممکنہ خطرات سے بروقت نمٹا جا سکے ۔ڈویژن میں ریلیف سرگرمیوں کو موثر بنانے کے لئے فلڈ ریلیف کیمپس کی تعداد بڑھا کر 90 کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ متاثرہ خاندانوں کو سہولت فراہم کی جا سکے ۔ کمشنر نے لک والا بند، حاجی پور اور بستی لنگڑیال کے فلڈ ریلیف کیمپس کا بھی دورہ کیا اور متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔انہوں نے کہا کہ تمام ریلیف کیمپس میں کھانے ، ادویات اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے ، جبکہ ڈرون سرویلنس کے ذریعے گھروں، مویشیوں اور دیگر اثاثوں کی نگرانی بھی کی جا رہی ہے ۔دوسری جانب ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کیلئے سرچ آپریشن جاری ہے اس سلسلے میں پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیموں کی دریائی علاقوں میں انسپکشن کا عمل تیز کردیا گیا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے متاثرین سیلاب سے ملاقات کی۔وسیم حامد سندھو نے فلڈ ریلیف کیمپس میں سہولیات کا جائزہ لیا۔اور بریفنگ لی اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے خواتین و بچوں کیلئے الگ باتھ روم اور خیمے لگانے کے احکامات بھی جاری کئے ۔