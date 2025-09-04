صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو لائن مینز کو یونیفارم نہ پہننے پر وارننگ جاری

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) ملتان سرکل کی سیفٹی سیل ٹیم نے دوران ڈیوٹی یونیفارم نہ پہننے پر دو لائن مین کو وارننگ لیٹرز جاری کر دیئے ہیں۔ متعلقہ افسروں کو ہدایت کی گئی ہے۔۔۔

 کہ آئندہ سیفٹی ایس او پیز کی خلاف ورزی پر سخت محکمانہ کارروائی کی جائے ۔میپکو ملتان سرکل کے سیفٹی سیل انچارج/ایس ڈی او رانا محمد عمران نے سیفٹی ٹیم اور ایس ڈی او حسن آباد سب ڈویژن نعمان خان کے ہمراہ 132 کے وی پی جی ایچ ایس گرڈ اسٹیشن سے منسلک 11 کے وی فیڈرز پر کام کرنے والے اہلکاروں کی چیکنگ کی۔موقع پر لائن مین یاسر علی اور ندیم عباس یونیفارم کے بغیر کام کرتے ہوئے پائے گئے۔

 

