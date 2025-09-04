پنجاب ہائرایجوکیشن کمیشن کو فعال کرنے کا فیصلہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فعال بنانے کے لئے نئی بھرتیوں کا شیڈول جاری کردیا ہے ۔ ۔۔۔
سرکاری اعلامیہ کے مطابق مختلف اسامیوں پر تقرریاں کی جائیں گی جن کے لئے درخواست دہندگان کی عمر 40 سے 65 سال کے درمیان ہونی چاہئے ۔ بھرتی ہونے والے اہلکاروں کو 50 ہزار سے ساڑھے تین لاکھ روپے تک تنخواہ پیکیج دیا جائے گا۔درخواست دینے کے لئے آن لائن فارم بھرنے کے بعد اس کی دستخط شدہ ہارڈ کاپی سی وی، قومی شناختی کارڈ، تعلیمی و پیشہ ورانہ اسناد اور دو پاسپورٹ سائز تصاویر کے ہمراہ 26 ستمبر 2025 کو شام 5 بجے تک رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر کے ذریعے بھجوانا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔اعلان کے مطابق درخواست دہندگان کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے اور صرف شارٹ لسٹ امیدواروں کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لئے بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ درخواست فیس ڈائریکٹر جنرل و ڈائریکٹر کے لئے دو ہزار روپے ، ڈپٹی ڈائریکٹر کے لئے 1500 روپے جبکہ پرسنل سٹاف آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اکاؤنٹنٹ، نیٹ ورک اسسٹنٹ اور ریسرچ اسسٹنٹ کے لئے ایک ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔ درخواستیں صرف بینک ڈرافٹ، پے آرڈر یا ڈپازٹ سلپ کے ذریعے قابل قبول ہوں گی۔مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ پہلے سے سرکاری محکموں میں خدمات انجام دینے والے امیدوار این او سی کے ساتھ درخواست دینے کے پابند ہوں گے۔