صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب ہائرایجوکیشن کمیشن کو فعال کرنے کا فیصلہ

  • ملتان
پنجاب ہائرایجوکیشن کمیشن کو فعال کرنے کا فیصلہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کو فعال بنانے کے لئے نئی بھرتیوں کا شیڈول جاری کردیا ہے ۔ ۔۔۔

سرکاری اعلامیہ کے مطابق مختلف اسامیوں پر تقرریاں کی جائیں گی جن کے لئے درخواست دہندگان کی عمر 40 سے 65 سال کے درمیان ہونی چاہئے ۔ بھرتی ہونے والے اہلکاروں کو 50 ہزار سے ساڑھے تین لاکھ روپے تک تنخواہ پیکیج دیا جائے گا۔درخواست دینے کے لئے آن لائن فارم بھرنے کے بعد اس کی دستخط شدہ ہارڈ کاپی سی وی، قومی شناختی کارڈ، تعلیمی و پیشہ ورانہ اسناد اور دو پاسپورٹ سائز تصاویر کے ہمراہ 26 ستمبر 2025 کو شام 5 بجے تک رجسٹرڈ ڈاک یا کوریئر کے ذریعے بھجوانا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔اعلان کے مطابق درخواست دہندگان کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہونا ضروری ہے اور صرف شارٹ لسٹ امیدواروں کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لئے بلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ درخواست فیس ڈائریکٹر جنرل و ڈائریکٹر کے لئے دو ہزار روپے ، ڈپٹی ڈائریکٹر کے لئے 1500 روپے جبکہ پرسنل سٹاف آفیسر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اکاؤنٹنٹ، نیٹ ورک اسسٹنٹ اور ریسرچ اسسٹنٹ کے لئے ایک ہزار روپے مقرر کی گئی ہے ۔ درخواستیں صرف بینک ڈرافٹ، پے آرڈر یا ڈپازٹ سلپ کے ذریعے قابل قبول ہوں گی۔مراسلے میں واضح کیا گیا ہے کہ پہلے سے سرکاری محکموں میں خدمات انجام دینے والے امیدوار این او سی کے ساتھ درخواست دینے کے پابند ہوں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سیلاب:درجنوں گرڈ سٹیشنز،سینکڑوں فیڈرز متاثر،لاکھوں صارفین بجلی بندش سے پریشان

نئے اے ایم آئی میٹرز کی تنصیب شروع،فیس دوگنا

ڈی سی،ڈی پی او،ایم پی اے تیمور لالی کاریلیف آپریشنز کا جائزہ

کسی سیلاب متاثرہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

ملت روڈ پرسیوریج آپریشنز،مشینری تیاررکھنے کی ہدایت

ڈی سیز،ڈی پی او کانکاسو بند سے متاثرہ دیہات کادورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن