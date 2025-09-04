مظفر گڑھ انتظامیہ سیلاب متاثرین کی امداد کیلئے فیلڈمیں متحرک
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)دریائے چناب میں پانی کا ریلہ مظفرگڑھ کی حدود سے گزر ہا ہے ، ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ مسلسل فیلڈ میں متحرک ہیں۔ تمام ضلعی افسر دریائے چناپ کے۔۔۔
کنارے فلڈ بندوں پر اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں، سیلاب متاثرین کو متاثرہ علاقوں سے نکالنے اور ان کو محفوظ مقام /ریلیف کیمپ میں پہچارہے ہیں ، ریلیف کیمپوں میں متاثرین سیلاب کو 3 وقت کے کھانے کی فراہمی، ان کے آرام کے لئے جگہ کی فراہمی، ضروریات زندگی کی فراہمی، پینے کے لئے صاف پانی کی فراہمی، ان کی صحت کی دیکھ بھال کے لئے میڈیکل کی سہولت، بچوں کے لئے دودھ کی فراہمی، بچوں کی تعلیم، جانوروں کے لئے چارے کی فراہمی اور ان کو بیماریوں سے محفوظ بنانے کے لئے ان کی ویکسی نیشن سمیت تمام ضروریات کو یقینی بنایا جارہا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جوآنہ بنگلے میں قائم ریلیف کیمپ میں امدادی کاموں کا جائزہ لیا، کیمپوں میں مقیم متاثرہ خاندانوں میں خود کھانا ، بچوں کیلئے دودھ اور مچھروں سے محفوظ بنانے کے لئے جوتے تقسیم کئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے گرد ونواح کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا بھی دورہ کیا اور پانی میں گھرے ہوئے لوگوں کے انخلاء کا جائزہ لیا۔