خانیوال ریلوے سٹیشن پر موبائل پوائنٹ کم، مسافر پریشان

  • ملتان
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال ریلوے اسٹیشن پر موبائل چارجنگ پوائنٹس کی کمی کے باعث مسافر شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مسافروں نے بتایا کہ چند موبائل پوائنٹس پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے ۔۔۔

جس سے اپنوں سے رابطہ مشکل ہوجاتا ہے ۔ احمد، اظہر، ذیشان، وحیدر، عاطف اور دیگر مسافروں نے مطالبہ کیا کہ خانیوال جنکشن پر روزانہ درجنوں ٹرینوں کا قیام ہوتا ہے مگر صرف دو تین پوائنٹس ناکافی ہیں۔ انہوں نے ڈی سی ریلوے سے مطالبہ کیا کہ کم از کم درجن بھر نئے موبائل پوائنٹس فوری لگائے جائیں تاکہ مسافروں کو ریلیف مل سکے ۔

 

