اشتہاری ملزموں کو بھگانے پر سہولت کاروں کیخلاف مقدمات درج
کوٹ ادو (نامہ نگار)پولیس نے اشتہاری ملزموں کو بھگانے پر سہولت کاروں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرلیے ۔۔۔۔
تفصیل کے مطابق تھانہ سٹی کے ایس آئی شیر زمان کو اطلاع ملی کہ عدنان گلاب مائنر پر موجود ہے ، فوری چھاپہ مارا جائے تو گرفتار ہوسکتا ہے ۔ پولیس نے کارروائی کی تو موقع پر موجود عامر علی نے آواز لگائی کہ پولیس آگئی ہے جس پر عدنان فرار ہوگیا۔ عامر علی پر الزام ہے کہ اس نے ملزم کو پناہ دی اور فراری میں مدد کی۔ دوسرے واقعہ میں تھانہ دائرہ دین پناہ کے ایس آئی امتیاز حسین کو اطلاع ملی کہ جاوید حسین شاہ چھپری اڈا پر موجود ہے ۔ پولیس نے چھاپہ مارا تو اللہ ڈیوایا نے ملزم کو بھگا دیا۔ دونوں سہولت کاروں کے خلاف الگ مقدمات درج کرلیے گئے ۔