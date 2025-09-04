دکاندار نے سرکاری سیل توڑ کر دوبارہ سامان رکھ لیا،مقدمہ درج
کوٹ ا دو (نامہ نگار)دکاندار نے سرکاری سیل توڑ کر دوبارہ سامان رکھ لیا،مقدمہ درج۔تفصیل کے ۔۔۔
مطابق میونسپل کمیٹی دائرہ دین پناہ کے طارق منیر انفورسمنٹ انسپکٹر نے پولیس کو بتایا ہائی کورٹ کے حکم پر 14/7/25 کی روشنی میں متنازعہ دکان /گودام کو سیل کر کے 27/8/25 کو سامان الیکٹرانکس وغیرہ سید ندیم حسنین شاہ کے سپرد اور بعد میں دکان سیل کر دی گئی۔ 1/9/25کو اطلاع موصول ہوئی کہ سید ندیم حسین شاہ نے سرکاری طور پر سیل شدہ دکان کے تالے توڑ کر سامان دوبارہ رکھ لیا ہے ، اس نے سیل توڑ کر توہین عدالت کی ہے ۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔