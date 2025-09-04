صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح افراد کا تلخ کلامی پر ٹرک سے اتار کر ہیلپر پر تشدد

  • ملتان
کوٹ ادو (نامہ نگار)مسلح افراد نے معمولی تلخ کلامی پر ٹرک سے اتار کر ہیلپر پر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ۔۔۔

تفصیل کے مطابق تحصیل تونسہ شریف کا رہائشی ٹرک ڈرائیور ظفر اللہ فتح پور جارہا تھا، پل مگسن پر پہنچا تو محمد شاہد، منظور حسین، محمد زاہد، لیاقت اور چھ نامعلوم ساتھیوں نے ٹرک کو روک لیا ، اس کے ہیلپر ارشاد پر نیچے اتار کر تشدد کیااور 10 ہزار روپے نقدی اور موبائل فون بھی چھین لیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق واقعہ کی وجہ عناد یہ تھی کہ کچھ روز قبل تونسہ منگرو ٹھہ میں ہیلپر ارشاد کی محمد شاہد اقبال کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کردی گئی۔

 

