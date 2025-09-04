صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کیساتھ،ریلیف فراہم کرینگے ، اجمل چاندیہ

  • ملتان
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)پارلیمانی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن و ممبر صوبائی اسمبلی محمد اجمل خان چانڈیہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کے۔۔۔

 شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ان کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے ۔یہ بات انہوں نے یونین کونسل چک فرازی میں مختلف فلڈ بندوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہی۔ اس دوران اطلاع ملی کہ جوانہ بنگلہ کے قریب فلڈ بند سے پانی نکل رہا ہے جس پر اجمل خان چانڈیہ فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے ۔ انہوں نے محکمہ آبپاشی، ستھرا پنجاب اور مقامی لوگوں کی مدد سے کلالی، نکاسو ہیڈ اور شفیع والی ٹیوب ویل کے مقام پر ہونے والی نکاسی کو بند کرایا۔پارلیمانی سیکرٹری نے کہا کہ متاثرہ عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لئے تمام ادارے متحرک ہیں۔ انہوں نے بروقت کارروائی کرنے پر مقامی لوگوں، محکمہ آبپاشی کے اہلکاروں اور ستھرا پنجاب کی ٹیموں کو شاباش دی۔انہوں نے مزید کہا کہ فلڈ ریلیف کیمپس میں متاثرین کو خوراک، ادویات اور رہائش فراہم کی جا رہی ہے جبکہ ریسکیو اور دیگر ادارے مسلسل ہائی الرٹ ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کا بروقت مقابلہ کیا جا سکے ۔

 

