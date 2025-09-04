سیلاب کا خدشہ، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ رنگ پور پہنچ گئے
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) رنگ پور اور گردونواح میں بڑے سیلابی ریلے کے باعث صورتحال سنگین ہوگئی۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید غضنفر علی شاہ کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کے ۔۔۔
دورے کئے اور ریسکیو آپریشنز کی براہِ راست نگرانی کے ساتھ خود بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔جوانہ بنگلہ میں ڈرون کیمروں کی مدد سے چاروں اطراف پانی میں پھنسے افراد کا سراغ لگایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او اور ریسکیو ٹیم کشتی کے ذریعے موقع پر پہنچے اور چار افراد، تین بچوں اور سات مویشیوں کو کامیابی سے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔متاثرہ علاقوں مقصود پور، پیر دی بھینی اور بہرام پور میں بھی امدادی کارروائیاں جاری رہیں۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے ان مقامات کا دورہ کیا اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے عمل کی نگرانی کی۔ریسکیو آپریشنز میں پاک فوج کے افسران و جوانوں، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں نے حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جوانہ بنگلہ ریلیف کیمپ کا بھی وزٹ کیا، وہاں موجود فیملیز اور بچوں سے ملاقات کی اور امدادی سامان تقسیم کیا۔ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کے تمام ادارے اور پولیس ہمہ وقت الرٹ ہیں، متاثرہ لوگوں اور ان کے مال مویشیوں کو بچانے کیلئے تمام وسائل استعمال ہو رہے ہیں۔