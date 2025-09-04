صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کے اہلکار بھی سیلاب متاثرہ علاقوں میں متحرک

  • ملتان
پیرا فورس کے اہلکار بھی سیلاب متاثرہ علاقوں میں متحرک

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر بیٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پیرا فورس کے اہلکار بھی ریسکیو 1122 کے ہمراہ انخلاء آپریشن میں سرگرم عمل ہیں۔ ایس ڈی ای او پیرا حافظ خورشید ملک کی ۔۔۔

نگرانی میں اہلکار جوانہ بنگلہ، بہرام پور، میدانوالا، کھجی والا سمیت دیگر علاقوں میں متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ پیرا فورس لوگوں اور ان کے سامان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں ضلعی انتظامیہ کے شانہ بشانہ ہے ۔تفصیل کے مطابق رنگ پور اور گردونواح میں سیلابی صورتحال کے باعث ریسکیو آپریشن جاری ہے ، جہاں پیرا فورس کے اہلکار مقامی آبادی کو نکالنے میں معاون کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایس ڈی ای او حافظ خورشید ملک نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے ، متاثرین کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

10 کلو آٹے کا تھیلا مزید 70 روپے مہنگا : قیمت 900 روپے ہوگئی

ضلع خوشاب اور میانوالی میں وائلڈ لائف طرز پر تفریحی مقامات بنانے کی تیاریاں

ضلعی دفتر زکواۃ وعشر کمیٹی میں گداگری کیخلاف آگاہی سیمینار

تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن ،5دوکانیں سیل

آر پی او کی زیرِ صدارت انچارج برانچز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس

کمشنر کا مڈھ رانجھا میں ریلیف کیمپ،فیلڈ ہسپتال ،لائیوسٹاک ٹیم کی کارکردگی کا جائز ہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خواجہ صاحب ! بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے !
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گیارہ سال میں کچھ بھی نہیں بدلا!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاسی جماعتوں کی تشہیری حکمتِ عملی
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیلاب کے معاشی و سماجی اثرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
سیلاب کے بعد کا سماں ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
میلاد النبیﷺ
مفتی منیب الرحمٰن