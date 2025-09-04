پیرا فورس کے اہلکار بھی سیلاب متاثرہ علاقوں میں متحرک
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر بیٹ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پیرا فورس کے اہلکار بھی ریسکیو 1122 کے ہمراہ انخلاء آپریشن میں سرگرم عمل ہیں۔ ایس ڈی ای او پیرا حافظ خورشید ملک کی ۔۔۔
نگرانی میں اہلکار جوانہ بنگلہ، بہرام پور، میدانوالا، کھجی والا سمیت دیگر علاقوں میں متاثرین کی مدد کر رہے ہیں۔ پیرا فورس لوگوں اور ان کے سامان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں ضلعی انتظامیہ کے شانہ بشانہ ہے ۔تفصیل کے مطابق رنگ پور اور گردونواح میں سیلابی صورتحال کے باعث ریسکیو آپریشن جاری ہے ، جہاں پیرا فورس کے اہلکار مقامی آبادی کو نکالنے میں معاون کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ایس ڈی ای او حافظ خورشید ملک نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے ، متاثرین کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔