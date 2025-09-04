صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) پاپولیشن ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کے ملازمین صفدر علی اور نصیر احمد کی ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔۔۔

 نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر غفران حسین ثاقب چوپڑا تھے ۔ تقریب میں ضلعی صدر ایپکا محمد طیب بھٹی، اطہر خان اور دیگر افسران و ملازمین شریک ہوئے ۔ ریٹائرڈ ملازمین کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور تحائف دیے گئے ۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ صفدر علی اور نصیر احمد کی ایمانداری، محنت اور خلوص یادگار رہے گا۔

 

