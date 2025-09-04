صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی چیمبر :بجٹ، میٹنگ انتظامات ، نئی ممبرشپس کی منظوری

  • ملتان
وہاڑی چیمبر :بجٹ، میٹنگ انتظامات ، نئی ممبرشپس کی منظوری

وہاڑی(نمائندہ خصوصی) وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس فیصل ٹاؤن دفتر میں۔۔۔

 سینئر نائب صدر محمد اسحاق کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں بجٹ، سالانہ جنرل میٹنگ 2025 کے انتظامات اور نئی ممبرشپس کی منظوری دی گئی۔ پاکستان سنگل ونڈو سبسکرپشن سے متعلق پیش رفت رپورٹ پیش کی گئی اور اراکین کی کمپلائنس پر زور دیا گیا۔ بزنس ڈویلپمنٹ کے لیے تجارتی نمائشوں، B2B روابط اور نوجوان کاروباری حضرات کے لیے تربیتی پروگرامز پر بھی بات ہوئی۔ 

 

