مسجد کے باہر سے موٹر سائیکل چوری
میلسی (نامہ نگار )مسجد کے باہر سے لاک توڑ کر صحافی کی موٹر سائیکل چوری کرلی گئی۔تفصیل کے مطابق مقامی صحافی راؤ عابد علی جو نماز ظہر ادا کرنے موٹر سائیکل پر اللہ رکھا کالونی میں گیا۔۔۔
،مسجد سے واپس لوٹنے پر باہر کھڑی موٹر سائیکل کو نہ پایاجس پر سامنے والے گھر سے سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوز موصول کرلی گئی جس میں انکشاف ہوا ہے کہ موٹر سائیکل پر سوار تین نامعلوم افراد موٹر سائیکل کا لاک توڑ کرچوری کر کے لے گئے ہیں۔پندرہ پر کال کرنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کردی ہے ۔