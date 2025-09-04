میپکور یجن میں بجلی کی فراہمی بند رہے گی
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) نے اطلاع دی ہے کہ ریجن کے زیر انتظام علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور ضروری مرمت کے سلسلے میں 4ستمبر کو بجلی کی فراہمی مختلف اوقات میں بند رہے گی۔۔۔
ملتان سرکل کے 11 کے وی وائٹ ہائوس اور بوریاں والافیڈرز پر بجلی صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک بند رہے گی۔ خانیوال سرکل کے 11 کے وی کوٹ عباس شہید، ڈلو بنگلو، پیرووال 2، مخدوم رشید اولڈ، ملتانی والا، سٹی 2، 3، 4، انڈسٹریل جہانیاں، رحیم شاہ، کوٹ والا، نیو کالونی جے ایچ این، تلمبہ، بدھلہ فیڈرز پر بھی بجلی اسی وقت بند رہے گی۔