ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم

  • ملتان
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتیں رونما ہوئیں۔ علی حیدر شاہ اور مظفر علی سے چار ڈاکو پانچ لاکھ روپے سے زائد نقدی چھین کر فرار ہوگئے ۔۔۔

۔ تھانہ شیخ فاضل کے علاقے میں ورکشاپ سے ڈیڑھ لاکھ مالیت کے اوزار چوری کرلیے گئے ۔ تھانہ گگو کی حدود میں فروٹ فروش محمد فیصل سے نقدی اور موبائل چھین لیا گیا جبکہ مختلف علاقوں سے سولر انورٹر، موبائل فون، نقدی اور قیمتی کتا بھی چوری کرلیا گیا۔ اس کے علاوہ مزمل حسین کا موٹر سائیکل بھی نامعلوم افراد چرا کر لے گئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی ہے ۔

 

