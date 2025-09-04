صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانچ بچوں کی ماں مبینہ طور پر اغوا

  • ملتان
کوٹ ادو (نامہ نگار)پانچ بچوں کی ماں مبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا۔پہاڑ پور کے رہائشی منظور حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس کی بہن ثمینہ بی بی جس کی شادی غلام عباس سے ہوئی اور پانچ بچے ہیں گھر سے غائب ہے ۔۔۔

منظور کے مطابق وہ اپنی والدہ کے ہمراہ بہن کے گھر بستی اڑا دائرہ دین پناہ گیا تو گھر میں بچے موجود تھے مگر ثمینہ بی بی موجود نہ تھی، شور پر اس کا بھائی عبدالغفور بھی پہنچ گیا۔اہل خانہ نے کافی تلاش کی لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔درخواست گزار نے الزام لگایا کہ غلام عباس، محمد رمضان، محمد اسلام اور تین نامعلوم افراد نے اسے اغوا کیا ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔

 

